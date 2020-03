Kriisis majutussektor küsib riigilt maksuvabastust ja palkade kompenseerimist

«Kukkumine on väga ränk ja on jõudnud esimesena tänavatele, kus kannatajateks eeskätt majutus- ja toitlustusasutused, tegelikult kogu turismi- ja meelelahutustööstus laiemalt. Situatsioon muutub niivõrd kiiresti, et ei saa välistada, et juba uuel nädalal näeme me esimesi päris tühje majutusasutusi. See tähendab praktiliselt samaaegset inimeste sundpuhkustele saatmist, mis on valusad otsused nii töötajatele kui tööandjatele,» ütles Roose.