Tallinna, Helsingi ja Stockholmi laevaliinide sõidugraafikutes muudatusi pole tehtud

Börsiettevõtte reeglitele viidates hoidus Tallink põhjalikumatest kommentaaridest. Firma esindaja kinnitas, et praeguse info põhjal ei ole reiside osas muudatusi tehtud ning olukord laevadel on rahulik.

«Midagi pole praegu otsustatud. Ootame ja vaatame, kuidas olukord lähipäevil, lähinädala jooksul areneb ja vaatame, mis otsuseid riiklikul ja ametite tasandil tehakse. Kui piirid suletakse, antakse tegelik reisimiskeeld ja meie sihtriigid muutuvad riskipiirkondadeks. Siis on inimeste ohutuse ja tervise tagamiseks vältimatu laevaliikluse peatamine – jah, loomulikult teevad siis kõik laevafirmad vastavaid otsuseid ja muudatusi oma tegevuses meie kõigi ohutuse tagamiseks. Ja selle kohta teeme siis ka vastavad teavitused,» rõhutati Tallinki vastuses Postimehe päringule.

Tallinna Sadama esindaja ütles, et viirusekriis mõjutab kõige enam reisijate ärivaldkonda, kuid millises ulatuses, on veel raske prognoosida.

«Hetkel ei oska ju keegi arvata, kui pikalt ja mis ulatuses viiruse mõju on ning millised otsused tulevad meie valitsuselt ja ka naaberriikide valitsustelt. Märtsikuu näitab reisijate arvu vähenemist,» sõnas esindaja ja lisas, et Tallinna Sadamal on neli ärivaldkonda ja tänu sellele ka riskid hajutatud.