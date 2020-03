LHV võimaldab ettevõtetele vajadusel laenudest maksepuhkust

«Viirusest mõjutatud Eesti ettevõtted peavad praegu keskenduma oma klientide ja müügituludega seotud muutuste juhtimisele. Tegemist on ennetava meetmega. LHV krediidiportfell püsib jätkuvalt tugevana, kuid ilmselt võib prognoosida, et teatud sektorite ettevõtted, nagu hotellid, transpordiettevõtted või Hiina tarnetega seotud tööstusettevõtted, on täna keerulisemate valikute ees. Soovime, et nende raskete otsuste tegemisel, ei tunneks ettevõtjad liigset survet pangakohustuste poolt,» ütles Nuume pressiteate vahendusel.