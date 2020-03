Pangad lubavad vajadusel maksepuhkust

Seoses koroonaviiruse võimaliku mõjuga majandusele on LHV Pank otsustanud võimaldada koroonaviirusest mõjutatud ettevõtetest laenuklientidele soovi korral kuni kuue kuu pikkust maksepuhkust.

LHV Panga juhatuse liikme ja ettevõtete panganduse juhi Indrek Nuume sõnul on maksepuhkuse eesmärk anda viirusest mõjutatud ettevõtetele aega muutustega kohanemiseks.

«Viirusest mõjutatud Eesti ettevõtted peavad praegu keskenduma oma klientide ja müügituludega seotud muutuste juhtimisele. Tegemist on ennetava meetmega. LHV krediidiportfell püsib jätkuvalt tugevana, kuid ilmselt võib prognoosida, et teatud sektorite ettevõtted, nagu hotellid, transpordiettevõtted või Hiina tarnetega seotud tööstusettevõtted, on täna keerulisemate valikute ees. Soovime, et nende raskete otsuste tegemisel, ei tunneks ettevõtjad liigset survet pangakohustuste poolt,» kommenteeris Nuume.

Kuni kuuekuulist maksepuhkust pakub pank sõlmitud laenulepingute teisi tingimusi muutmata. Viirusest mõjutatud äritulemustega maksepuhkuse sooviga ettevõtetel palub pank pöörduda oma laenuhalduri poole.

LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum ütles, et mõned viirusest mõjutatud ettevõtted on juba nende poole pöördunud. Kodulaenu puhul on maksepuhkuse küsimine küllaltki paindlik, mistõttu teade puudutab esialgu vaid ettevõtteid.

Luminor: maksepuhkuse võimaldamine on tavapärane meede

Luminor panga esindajate sõnul on makseraskuste korral laenuklientidel maksepuhkuse võimaldamine tavapärane meede, mida pakutakse ka koroonaviirusest olenemata.

Luminori krediiditoodete juhi Heiki Raadiku sõnul pakub Luminor ka olenemata koroonaviirusest vajadusel eraklientidele kuuekuulise maksepuhkuse võimalust. «Vaatame iga juhtumit eraldi. Juhul, kui kliendi sissetulek on langenud, suure tõenäosusega langemas või tekkinud muud raskused, siis palume tal pangaga kiiresti ühendust võtta,» ütles Raadik.

«Mida varem klient panga poole pöördub, seda suurema tõenäosusega saame talle sobiva lahenduse pakkuda. Tegemist on panga tavapärase praktikaga ning see kehtib ka koroonaviirusest tekkivate probleemide korral,» täpsustas Raadik.

Luminori Eesti korporatiivpanganduse üksuse juhi Monika Kallase sõnul kehtib sarnane lähenemine ka äriklientidele.

«Likviidsusraskuste puhul on maksepuhkuse pakkumine tavapärane. Kui klient pöördub oma murega varakult meie poole, siis saame kaaluda, mis on ettevõttele parim lahendus just selles olukorras. Variante, kuidas maksepuhkus struktureerida, on mitu. Kõik sõltub kliendi murest ning ärikliendi puhul võib maksepuhkus vajadusel olla nii 3-, 6- kui ka näiteks 12 kuud,» lisas Kallas.

Juhul, kui koroonaviiruse mõjud majandusele peaksid eskaleeruma, siis nii Raadiku kui ka Kallase sõnul on pank valmis kaaluma täiendavaid võimalusi olukorra leevendamiseks.

Swedbank: maksepuhkust saab mõjuval põhjusel alati

Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla ütles, et pank on maksepuhkust andnud oma klientidele mõjuvatel põhjustel kogu aeg. «Iga juhtumit vaatame eraldi, see kehtib nii era- kui ka äriklientide puhul,» lisas ta.

SEB: oleme raskemal ajal valmis kliendiga kaasa mõtlema

SEB jaepanganduse valdkonna juhi Ainar Leppäneni sõnul on paljudel eraklientidel lisaks laenulepingule sõlmitud ka laenukaitse kindlustuse leping, mis sõltuvalt valitud kindlustuskaitsest ja muudest lepingutingimustest võib aidata sissetuleku vähenemise korral makseid tasuda või väga tõsiste tervisekahjustuste korral osa või kogu laenu pangale tagasi maksta.

«Soovitame selles osas klientidel konsulteerida kindlustusseltsiga. Juhime tähelepanu ka sellele, et kõiki juhtumeid laenukaitse kindlustus ei kata,» lisas Leppänen.

Tema sõnul on võimalikud ka maksepuhkused ja maksegraafikute muutmised, kõik oleneb konkreetse kliendi vajadusest. «Probleemide ilmnemisel soovitame klientidel võtta pangaga koheselt ühendust, et sobivaim lahendus aegsasti kokku leppida,» ütles Leppänen.

SEB ettevõtete panganduse valdkonna juht Artjom Sokolov soovitab äriklientidel olla aktiivses suhtluses panga ja kliendihalduriga, et ettevõttele sobiv lahendus varakult kokku leppida.