Eesti Pank: koroona majandusmõju leevendavad sammud peavad olema kiired

Kekspanga vaates on majanduspoliitika eesmärk viiruse mõju leevendamisel vähendada võimalust, et ajutised probleemid tekitavad inimestele ja ettevõtetele püsivat kahju. «Teiste sõnadega on selle eesmärk ära hoida ajutistest probleemidest tingitud pankrotilaine ettevõtete seas ja töötuse hüppeline suurenemine,» seisab neljapäeval Eesti Panga veebilehel avaldatud keskpanga hinnangus.

Hinnangus on märgitud, et 2008.-2009. aasta kriisiga võrreldes on Eesti olukord siiski parem, sest Eesti majanduses pole suuri tasakaalustamatusi ja nii majandus tervikuna kui ka finantssektor on tugevas seisus.

Valitsuse kavandatavad sammud majanduse toetamiseks peaksid keskpanga vaates olema kiire mõjuga. «Suure nakatunute arvuga riikide kogemus näitab, et viiruse mõju majandusele on äärmiselt kiire. Seega on kõige olulisem eelistada samme, mida saab kiiresti astuda ja millel on majandusele vahetu mõju.»

Samuti peaksid toetavad sammud olema hästi sihitud. Keskpanga sõnul viitavad esialgsed andmed, et viiruse mõju majandusharudele on erinev ning seetõttu on soovitav sammud sättida just viirusest rohkem mõjutatud sektorite või inimeste probleemide lahendamisele.

Eesti Panga hinnangus on ka rõhutatud, et toetavad sammud tuleks plaanida ajutistena kuna praeguse teadmise kohaselt on viiruse mõju majandusele ajutine. «Seega oleks mõistlik, kui kõik sammud, olgu tulude või kulude poolel, oleksid ajutised. Sellest kriteeriumist ongi enamik riike oma majanduspoliitilise paketi kujundamisel lähtunud.»

Panga hinnagul on viirus seni mõjutanud peamiselt turismiga seotud majandusharusid, kuid on aga suur võimalus, et viiruse mõju kandub edasi kogu majandusele, eriti juhul, kui viiruse ohjeldamiseks seatakse suuremaid piiranguid.

Viiruse mõju kandub majandusse nelja kanali kaudu. Esiteks, viiruse ohjeldamiseks seatud piirangutest tulenev otsene mõju, mis takistab ettevõtete tööd. Samuti mõjutab kogumajandust turism ja muud reisiteenused, sest inimesed on ettevaatlikumad, antud on soovitusi reisid ära jätta või edasi lükata, ja teatud piirkondadesse on suisa keelatud reisida.

Mõjufaktoriks on ka eksport-import ja tootmine, sest väheneb välisnõudlus riikidest, kus viiruse mõju on suurem. Samuti avaldavad halba mõju rahvusvahelistes tarneahelates tekkivad tõrked.

Samuti võib keskpanga hinnangul väheneda ka eratarbimine ja investeeringud – kui nakatunute arv hakkab kiiresti kasvama, võivad inimesed nakatumisohu vältimiseks ja üldise ebakindluse tõttu oma kulutusi edasi lükata ja ettevõtted võivad piirata investeeringuid.