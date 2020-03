Oliver Kruuda poja firma jäi Rubla pankrotipesas mõjuta

Jaanuaris toimunud võlausaldajate esimene üldkoosolek Tere piimatööstuse eksomaniku ASi Rubla pankrotipesas, kus võlausaldajate seas on üllatuslikult kontrolli haaranud Rubla suuromaniku Oliver Kruuda poja Karl Kruuda firma

Häälte määramise vaidlustasid Tartu ettevõtja Urmas Uustali firma Flinty OÜ ning Marcel Vichmanni firma OÜ Best Idea. Nad leidsid, et kokkuleppel oma lähikondsega on tekitatud kunstlik nõue, andes sellele Viru maakohtu tagaseljaotsuse kaudu näiliselt kaalu juurde.