Analüüs ⟩ Eesti saab kriisist tugeva löögi

Tema sõnul on varasemad kriisid võtnud hoogu kuude kaupa. Näiteks 2008. aasta finantskriisist said analüütikud aru juba aasta varem. «Mida me praegu näeme on see, et sisuliselt kõik on juhtunud kuu jooksul, Euroopa mõistes kahe nädala jooksul,» lausus Helme. Rahandusminister selgitas, et nii halba ettevaadet majanduses nagu praegu on, pole praktiliselt olnudki. «Ainus, mis me teha saame, on see, et joonistame mingid stsenaariumid lauale – kui juhtub see, siis teeme nii,» selgitas Martin Helme.

Tema sõnul on läänemaailma riigid täna veel keerulisemas olukorras kui 2008. aasta kriisi ajal. «Nii maailma kui Euroopa majandus on täna suurema võlakoorma all kui kümme aastat tagasi. Tööpuudus on suurem, konkurentsivõime on kehvem, kui oli enne 2008. aasta kriisi. Räägiti, et ees ootab lauge langemine. Nüüd on selle asemel mull suure pauguga lõhki läinud,» tõdes minister.

«Nüüd me oleme selgelt majanduslanguse faasis ja selles faasis on kõige halvem asi see, mida teha saab, kui riik hakkab kokku tõmbama – sellega ta võimendab seda langust. Väga suur osa majandusest keerleb siiski riigi investeeringute ja avaliku sektori palkade ümber. Kui me sinna kärpima läheme, siis me võimendame ainult langust,» ütles ta, toonitades, et seda ei tohi kindlasti teha. Helme sõnul on riigi investeeringud pikemas plaanis positiivne asi ning oleks patt laenurahast ära öelda. «Praegu on see ka odav – raha pakkumine kõigist keskpankadest on massiline, ja Eesti on kuldklient.

Eelarvereeglid annavad pandlikkust.» Ministri sõnul valitsus kärbetele praegu ei mõtle. «See mõtteviis, mis oli kümme aastat tagasi – et kõige olulisem on eelarve tasakaal, et ei läheks miinusesse – see on praegusele valitsusele täiesti võõras. Mingit hullunud kärpimist kindlasti ei tule,» lubas rahandusminister Helme.