Eesti oli jaanuaris naftatoodete netoeksportija

Märkimisväärne on, et jaanuaris langes mineraalsete toodete eksport 8 protsenti, 145 miljoni euro tasemele, kuid import kukkus lausa 40 protsendi võrra, 127 miljonile eurole. Seega oli naftatoodete ja põlevkiviõli ekspordi langusest hoolimata selle kaubagrupi bilanss 19 miljoni euroga plussis.

Aasta algus tõotas head ka Eesti põlevkiviõli tootjatele, kuna Iraani ja USA pingete tõttu kerkis Brenti toornafta hind 70 dollarini barreli eest. Koroonaviiruse mõjul vähenenud nafta nõudlusele ja hinnale andis täiendava löögi Saudi Araabia ja Venemaa naftasõda, mistõttu on hinnad maailmaturgudel kukkunud poole võrra.

Teraviljasaagist moodustas 847 000 tonni nisu, 523 000 tonni oder ja 119 000 tonni rukis. Hektari kohta saadi 4,5 tonni teravilja, mis on senini suurim teraviljasaagikus.

Põllumeeste rekordiline aasta on korralikult täitnud ka riigikassat: käibemaksu tasumine suurenes näiteks novembris 834 protsenti ehk sisuliselt üheksakordistus. Võimsale näitajale aitas kaasa asjaolu, et põllumajandustootjad said saagi varakult koristatud ning asusid seda varakult realiseerima.