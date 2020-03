Kaja Kallas: koroonakriisi lahendamine eeldab koostööd

«Koroonaviirus on laastamas maailma majandust ning finantsurge ja on ilmselge, et need mõjud kanduvad varem või hiljem ka avatud majandusega Eestisse. Viiruse leviku ja võimaliku majandussurutisega toimetulek eeldab poliitilist koosmeelt ja ühist tegutsemist. Pakun kõigile erakondadele aruteluks välja mõned mõtted, kuidas ebakindlates oludes ühiskonnana paremini toime tulla,» märkis Kallas avalduses.

«Ettevõtjad ja töötajad peavad teadma, kas ja kuidas on riik valmis sekkuma, et toetada ettevõtteid ja tagama, et inimesed ei jääks haiguspuhangu tõttu sissetulekuta. See lahendus on vajalik, sest just ebakindlus võib juba iseenesest põhjustada majanduse jahtumist. Ettevõtjad ja omavalitsused peaksid saama selged juhised, millistel juhtudel võivad rakenduda Eestis täiendavad piirangud. Näiteks võimalikud kitsendused avalikele üritustele, reisimisele ja muule majandustegevusele. Kui piirangud tulevad järsku ja üleöö, siis on nendega kaasnev paanikaefekt suurem. Tähtis on ettevõtjate ning inimeste ootuste juhtimine ja eelnev valmisolek olukorraga kohanemiseks,» leiab Kallas.