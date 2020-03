Martin Helme: majanduskriis on käes

Saatejuht küsis rahandusministrilt, kas maailm seisab uue majanduskriisi lävel ning Martin Helme kinnitas seda. «Ma arvan, et me oleme sellesse sisenenud juba,» vastas minister. Tema sõnul börsi numbrid räägivad juba sellest, kuna nii järsku börsi langust pole väga ammu olnud. «Kui me korraks vaatame, mida börs tähendab Eesti inimesele, siis minge ja vaadake, mis on teie pensionisambaga juhtunud paari nädala jooksul,» selgitas Helme.

Ettevõtjatele tähendab praegune maailma majanduslik seis seda, et ettevõtete bilanss järsult väheneb ning pangad hakkavad neilt laene tagasi kutsuma või lisatagatist nõudma. «See pall on juba veerema läinud. Nüüd on küsimus selles, kuidas me tagajärgi suudame võimalikult minimeerida ja selle kriisi üle elada. Aga tegelikult ka, majanduskriis on käes,» ütles rahandusminister.

Tema sõnul on varasemad kriisid võtnud hoogu kuude kaupa. Näiteks 2008. aasta finantskriisist said analüütikud aru juba aasta varem. «Mida me praegu näeme on see, et sisuliselt kõik on juhtunud kuu jooksul, Euroopa mõistes kahe nädala jooksul,» lausus Helme.

Rahandusminister selgitas, et nii halba ettevaadet majanduses nagu praegu on, pole praktiliselt olnudki. «Ainus, mis me teha saame on see, et joonistame mingid stsenaariumid lauale - kui juhtub see, siis teeme nii,» selgitas Martin Helme.

Tema sõnul on läänemaailma riigid täna veel keerulisemas olukorras kui 2008. aasta kriisi ajal. «Nii maailma kui Euroopa majandus on täna suurema võlakoorma all kui kümme aastat tagasi. Tööpuudus on suurem, konkurentsivõime on kehvem, kui oli enne 2008. aasta kriisi. Räägiti, et ees ootab lauge langemine. Nüüd on selle asemel mull suure pauguga lõhki läinud,» tõdes minister.

«Nüüd me oleme selgelt majanduslanguse faasis ja selles faasis on kõige halvem asi see, mida teha saab, kui riik hakkab kokku tõmbama – sellega ta võimendab seda langust. Väga suur osa majandusest keerleb siiski riigi investeeringute ja avaliku sektori palkade ümber. Kui me sinna kärpima läheme, siis me võimendame ainult langust,» ütles ta, toonitades, et seda ei tohi kindlasti teha. Helme sõnul on riigi investeeringud pikemas plaanis positiivne asi ning oleks patt laenurahast ära öelda. «Praegu on see ka odav – raha pakkumine kõigist keskpankadest on massiline, ja Eesti on kuldklient. Eelarvereeglid annavad pandlikkust.»