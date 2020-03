Otse ⟩ Selgub Eesti Aasta Ettevõtja

Žüriisse kuuluvad: Aavo Kokk , Catella Corporate Marika Priske , Sotsiaalministeerium Meelis Atonen , Tavid AS Reet Roos , Inspired Universal McCann OÜ Viljar Arakas , EFTEN Capital AS Kaidi Ruusalepp , Funderbeam OÜ Tõnis Kaasik , EY Eesti Aasta Ettevõtja 2019, Ecometal OÜ

Mis ühendab selliseid ettevõtteid nagu Google, Amazon, Supercell – kõigi nende ettevõtete juhid on võitnud omal ajal EY Maailma Aasta Ettevõtja tiitli.

EY Maailma Aasta Ettevõtja on üks prestiižsemaid ettevõtlust tunnustavaid konkursse maailmas, mis sai alguse aastal 1986 Milwaukees USA-s Entrepreneur Of The Year ehk Aasta Ettevõtja konkursi korraldamisega. Selle eesmärgiks oli tunnustada ettevõtjaid, kes tänu oma leidlikkusele ja sihikindlusele olid üles ehitanud edukaid ning kasvule orienteeritud ettevõtteid.