Järelvaadatav ⟩ Eesti Aasta ettevõtja on Kaarel Kotkas

«Veriffi edu mõjub inspireerivalt, sest ettevõte lööb edukalt kaasa tulevikku muutvas äris,» ütles EY partner Ranno Tingas. «Kui eelmisel aastal võitis traditsioonilises tootmisäris edukas ning kogenud ettevõtja, siis Kaarel Kotkase edu näitab, et väga tugevat ettevõtet on võimalik üles ehitada igas vanuses.»

Veriffi peamine tegevusvaldkond on kaitsta ettevõtteid ja nende kliente identiteedipettuste ja -varguste eest. Näiteks konto avamise teenus pangas: kui varem tuli selle jaoks pangakontorisse minna, siis tänu Veriffi teenusele saab seda teha kodust lahkumata. Teed lihtsalt arvutiga või telefoniga oma näost ja ID-kaardist pildi ning isikutuvastustarkvara ütleb, kas need klapivad. Eriti suur võimalus on Veriffil just jagamismajanduse ajastul, mil kliendil on tarvis veenduda näiteks nii oma taksojuhi kui lühiajalise majutaja identiteedis.

Veriff on kaasanud 8,3 miljoni dollari (7,35 miljoni euro) ulatuses investeeringuid. Ettevõttesse on investeerinud Mosaic Ventures, Y Combinator, SV Angel, ACE & Company, LIFT99, Superangel, Taavet Hinrikus, Ashton Kutcher, Paul Buchheit, Elad Gil, Sten Tamkivi, Jaan Tallinn, Ragnar Sass, Gustaf Alstromer, Anu Harihara, endine LexisNexise tegevjuht Andrew Prozes ja paljud teised.

Kokku töötab Veriffis 2019. aasta lõpu seisuga enam kui 300 töötajat. Umbes 40 protsenti Veriffi töötajatest on välismaalased – Veriffis töötab rohkem kui 40 riigi kodanikke.

Seoses valitsuse soovitustega ei toimunud EY Aasta Ettevõtja gala esialgsete plaanide kohaselt. Auhindamisel osalesid vaid aasta ettevõtja finalistid, konkursi žürii liikmed, sponsorid ning EY meeskond. Samuti ei osalenud galal president Kersti Kaljulaid.

«Otsustasime pärast tänast peaministri avaldust, et EY Eesti Aasta Ettevõtja gala ei saa toimuda sellises mahus, nagu olime plaaninud,» sõnas EY partner Ranno Tingas. «Tänasele galale tulevad ainult aasta ettevõtja valimisega kõige otsesemalt seotud inimesed. Anname ikkagi auhinnad üle ning galat saab jälgida Postimehe vahendusel.»

Tänavu kandideerisid aasta ettevõtja tiitlile: Veriffi asutaja Kaarel Kotkas, Ampler Bikesi looja Ardo Kaurit, legendaarne Helmese omanik Jaan Pillesaar, Sileni eestvedajad Endrus Arge, Sparry Kivilo ja Henri Rüüsak ning Peetri Puit omanik Peeter Peedomaa. Selle aasta finalistid selgusid üle 2500 kvalifitseerunud ettevõtja hulgast.

EY Eesti aasta ettevõtja konkursi raames ei vaadata ainult edunumbreid, vaid ka ettevõtlikkust, ärieetikat ning ühiskonda tagasiandmist. Selle kaudu tunnustatakse pidurdamatuid ettevõtjaid, kelle kirg ja tahtejõud aitavad luua maailma muutvat innovatsiooni ning arengut. Aasta ettevõtja laureaat läheb Eestit esindama Monacosse EY maailma aasta ettevõtja konkursile.

Eestis annab sõltumatu žürii EY Eesti aasta ettevõtja tiitlit alates 2008. aastast.

Žüriisse kuuluvad:

Aavo Kokk, Catella Corporate

Marika Priske, Sotsiaalministeerium

Meelis Atonen, Tavid AS

Reet Roos, Inspired Universal McCann OÜ

Viljar Arakas, EFTEN Capital AS

Kaidi Ruusalepp, Funderbeam OÜ

Tõnis Kaasik, EY Eesti Aasta Ettevõtja 2019, Ecometal OÜ

EY maailma aasta ettevõtja

Mis ühendab selliseid ettevõtteid nagu Google, Amazon, Supercell – kõigi nende ettevõtete juhid on võitnud omal ajal EY maailma aasta ettevõtja tiitli.

EY maailma aasta ettevõtja on üks prestiižsemaid ettevõtlust tunnustavaid konkursse maailmas, mis sai alguse aastal 1986 Milwaukees USA-s Entrepreneur Of The Year ehk aasta ettevõtja konkursi korraldamisega. Selle eesmärgiks oli tunnustada ettevõtjaid, kes tänu oma leidlikkusele ja sihikindlusele olid üles ehitanud edukaid ning kasvule orienteeritud ettevõtteid.