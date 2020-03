Tubakakommid jäävad Eesti turule tulemata

Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder selgitas, et tubakaseaduse muutmisega on kohati tekkinud arusaam, et see avab tee meie turule ka tubakakommidele ja tubakapastillidele. «Tegelikult see ei ole nii,» kinnitas ta.

Eelnõuga lubatakse vaid üksnes uudsete suitsuvabade tubakatoodete käitlemine. «See tähendab, et seni närimis- ja nuusktubakale või muule suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakale kehtinud keed jääb püsima. See tähendab, et suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakatooted – tubakakommid, tubakapastillid ja muu sarnane ei ole uudsed tubakatooted ja selle eelnõu sabas letile ei pääse,» rääkis Mölder.