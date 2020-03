Idufirmadel läks investorite haaramine lihtsamaks

Viimast muidugi juhul, kui firma osakapital on vähemalt 10 000 eurot ja kõik osanikud on lihtsustatud tehingu vormiga nõus.

«Seadus lahendab probleemi, millele idufirmade loojad on korduvalt viidanud,» kommenteeris keskerakonna fraktsiooni aseesimees Andrei Korobeinik. «Tüüpilises idufirmas võib olla kümneid osanikke, optsiooniprogrammide raames saavad osaluse näiteks programmeerijad. Osanike seas võib olla ka mitu välisinvestorit. Uue investeeringu kaasamiseks peavad kõik osapooled jõudma ühel ajal ühe konkreetse notari juurde - see on väga tõsine väljakutse.» Uue seadusega see muutub.