Otse Postimehest ⟩ Raivo Vare: nafta hinna kollaps on Putini kaval plaan

Poliitiliste mängude tõttu kannatab terve maailma majandus ning lisaks tekitab see pingeid Saudi Araabia ja USA vahel, mis on Vare sõnul Venemaale geopoliitiline võit. Kui kaua ebastabiilsus naftaturul kestab, ei osanud analüütik ennustada. «Tehtud on prognoose, et toornafta hind langeb 25 dollarile barreli kohta ja samas on ennustusi, et hind jääb püsima 35 dollari juurde,» sõnas Vare.

Venemaa on eelarve koostamisel arvestanud, et nafta hind on vähemalt 42 dollarit barreli kohta. Saudi Araabia tahaks näha 70 dollarit ühe barreli eest. See tähendab, et tegu on eelarvelise löögiga kõigile, aga appi tulevad reservid. «Kremli sõnul saab Venemaa hakkama sellise hinnaga kuus kuni kaheksa aastat. Me ei tea, kas see on päris täpne, aga vähemalt on sellega arvestatud,» selgitas majandusanalüütik.

Venemaa eesmärgiks on Raivo Vare sõnul ajada USA kildanafta tootjad pankrotti. «See arvestus ei pruugi pidada paika, sest palju sõltub Ameerika pankade käitumisest. Küsimus on selles, kas pangad lähevad tootjatele kallale või leitakse leevendusmeetmed,» leidis Vare.

Nafta hinnasõja taustal on kolm tootmiskeskust: USA (kui kõige suurem tootja), Saudi Araabia ja Venemaa. Nemad määravad suuresti turul toimuva, aga on omavahel vastuolus. «Lisaks vastuolule naftaturul, ollakse vastasseisus ka geopoliitilisel tasandil. Nafta hinna kaudu mängitakse teisi mänge,» tõi Raivo Vare välja ja lisas, et Venemaa valmistas juba mõnda aega ette otsust väljuda kokkuleppest OPEC+. «Sinna kuulus lisaks OPEC-i liikmesriikidele ka Venemaa, kes tegi Saudi Araabiaga koostööd nafta hinnataseme hoidmiseks maailmas. «Mitmel põhjustel hakkas toornafta hind langema ja selle hoidmiseks oli vaja leppida kokku kärbetes. Venemaa otsustas, et tema selle mänguga kaasa ei lähe, sest turud niikuinii kukuvad ja see hakkab survestama nafta hinda,» järeldas Vare.