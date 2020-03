Eestlased hakkavad maailma suurima lennukitootja teraslinde hooldama

Lisaks lennukite hooldusele pakub Magnetic veel erinevaid klienditoe teenuseid. «See on väga hea hüppelaud meie edukale koostööle Airbusiga ja päris kindlasti avab see maailma tasemel partnerlus Magnetic MRO jaoks uusi võimalusi ning muidugi veelgi kõrgemaid ootusi, olles nüüd Airbus lennukite hooldusega seotud teenuste tunnustatud tarnija,» ütles Magneticu kommertsjuht Inga Duglas.

Magnetic MRO juht Risto Mäeots on varem öelnud, et miks mitte ei võiks nad maailma suurimale lennukitootjale lausa juppe toota. Airbusi lennuk pannakse kokku Prantsusmaal Toulouse’is, ent elemendid toodetakse Euroopa Liidu eri paigus. «Miks Eesti ei võiks Airbusi tehasele midagi suuremat toota? Miks see peab olema tualettpott? See võiks olla ka mingi tiivaelement või midagi muud – siin tuleb mängu see, kui poliitiliselt aktiivsed me oleme,» ütles Mäeots.