GRAAFIK ⟩ Nafta hinna kokkukukkumine tanklakettidesse ei jõudnud

Tõsi, suurema osa, 55 kuni 60 protsenti, mootorikütuste jaehinnast moodustavad maksud (käibemaks, aktsiis ja varumakse), aga enam kui kolmandiku osas peaks jaehindade muutuse dünaamika olema toornafta liikumisega sarnane.

Eesti tanklatesse polnud eile pärastlõunal nafta maailmaturu hinna kokkukukkumine jõudnud. Kui nafta hind on eelmise aasta lõpust kukkunud 48 protsenti, siis autokütuste hinnad kuus kuni seitse protsenti.

Alexela: keeruline öelda, kuna hinnad langevad

Alexela juhatuse liige Alan Vaht ütles eile, et praegu on keeruline öelda, kuna ja kuhu nad kütusehindu langetavad. «Eks turgude avanedes olid esimesed emotsioonid suuremad ning hetkeks on 30-protsendisest kütusehindade langusest järel 20 protsenti. Hetkel on maailmaturuhinnad tasemel, mis võiksid Eesti tanklatesse tuua bensiini ja diislikütuse hinnad umbes 1,2 eurot liitrist,» märkis ta.

Samas nentis ta, et kui 2016. aasta kevadel langesid kütusehinnad Eestis 1 euro piirist allapoole, siis vahepeal on Eestis toimunud jõuline kütuseaktsiiside tõus ning hinnalisa on toonud ka biokütusekohustus. «Nii on näiteks bensiini ja diislikütuse aktsiis tõstnud kütusehindu vastavalt 17 ja 12 sendi võrra liitrist koos käibemaksuga ning biokütuse mõju on täna bensiinil umbes 5 senti liitrist ja diislikütusel 6 senti liitrist,» ütles ta.

Neste turundus- ja kommunikatsioonijuhi Risto Sülluste ütles eile BNSile, et toornafta hinnalangus avaldus meie tanklates juba möödunud reedel, kui hinnad kukkusid bensiinil umbes 7 senti ja diislikütusel umbes 8 senti liitrist.