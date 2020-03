Kristjan-Thor Vähi ehitab Tallinna külje alla 100 kodu

Vähi sõnul rajati viimati Tabasallu uued korterid selle sajandi alguses. «Tabasalu kinnisvara vastu on inimeste huvi oluliselt suurem kui pakkumine,» rääkis Vähi, kelle sõnul tulevad kodud suured, kuskil 3-5 toalised. Harku vald tagab omalt poolt kõigile peredele vajalikud lasteaia- ja koolikohad, lubas Vähi.

Tabasalu Kodu korterid ja ridaelamud on suurte klaaspindadega ja valgusküllased. Kõikides kolme- ja neljakorruselistes kortermajades on liftid ning pea kõigil kodudel on suur rõdu või terrass.