Täna teistsugune päev: nafta hind tegi suure hüppe, börsid stabiilsed

USA president Donald Trump lubas eile, et ta võtab kasutusele olulisi samme USA majanduse vastuseisu tugevnemiseks ja arutab vabariiklastest parlamendiliikmetega tööjõumaksude alandamise võimalusi.

Lisaks nafta hinnale kerkisid Aasia aktsiaturud ning võlakirjade tootlused (intressimäärad). USA aktsiahindade tulevikutehingud on plussis.

Nafta hinda toetasid ka lootused, et nafta hinnasõja alustanud Saudi Araabia ja Venemaa jõuavad kokkuleppele, aga ka USA kildanafta toodang kahaneb.

Kildanafta tootjatel läks kiireks kulutuste vähendamisega ning nad võivad vähenda ka tootmist, sest nende võlakoormus on väga suur.

«Kui me vaatame selle tööstuse finantsvõimendust, siis hinnatase 30 dollarit (barrel) pole kasumlik,» ütles Reutersile varahaldusfirma Probis Group investeeringute juht Jonathan Barratt.

«Saudid ja teistel Lähis-Ida tootjatel on eelarvepiirangud, Venemaal on hädasti raha vaja ning kildanafta tootmise kasumlikkuseks peaks hind olema 50 dollari kandis. Kui see kõik kokku panna, peavad nad millalgi mingisugusele kokkuleppele jõudma.