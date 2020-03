Suurfirmade väärtusest haihtus 5 triljonit dollarit

Saudi Araabia ja Venemaa suutmatus kokku leppida toornafta tootmismahtudes tõi päeva lõpuks kaasa 20-protsendilise nafta hinna kukkumise, mis on suurim alates 1991. aasta Lahesõja lõpu päevilt.

«Siin oli vähemalt kolm tegurit mängus: üks oli kindlasti Itaalia karantiiniuudis, mis viitas sellele, et probleem on palju tõsisem kui võisime arvata, teine on Ameerika Ühendriikides toimuv, mis ei tekita usaldust ja kolmas ning kõige olulisem tegur oli hinnasõda,» rääkis Ardo Hansson «Aktuaalsele kaamerale».