Ettevõtteid saab asutada ka Smart-ID-ga

Ettevõtte asutamise teenus on nüüd Smart-ID kasutajatele esimest korda kättesaadav Unicounti iseteenindusportaalis, mis on spetsiaalse tarkvaraliidese abil ühendatud äriregistriga. Ettevõtte asutamiseks kasutatav Smart-ID peab olema loodud pärast 8. novembrit 2018, sest sellest kuupäevast alates registreeritud kontodega saab anda kõrgeima turvalisuse tasemega elektroonilist allkirja.

«Lõime asutamise API teenuse, et anda ettevõtjatele võimalus era- ja avaliku sektori e-teenuseid kombineerida. Täna on selle teenuse kaudu uute ettevõtjate registreerimise osakaal 7 protsenti, mis on samas suurusjärgus notari kaudu asutamisega. Smart-ID-ga asutamise võimaldamine kinnitab, et koostöös ettevõtjatega saame kombineeritud teenuseid pakkuda kiiremini kui üksi liikudes,» ütles Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kohturegistrite osakonna juhataja Ingmar Vali.