Helme: riik toetab ettevõtteid koroonaviiruse mõju vähendamiseks

«Hetkel on keeruline ennustada, kui kaua viirus veel kestab ja millised mõõtmed saavutab, kuid see mõjutab juba täna negatiivselt nii maailma kui Eesti majandust,» ütles Helme koroonaviiruse mõju analüüsimiseks kokku kutsutud töögrupi esmaspäevasel kohtumisel.

«Riigi ülesanne on teha kõik, mis võimalik, et meie ettevõtted ei läheks pankrotti ja suudaks selle keerulise aja üle elada. Olgu selleks abiks siis näiteks erinevad maksumeetmed, krediidikäendused või ettevõtluslaenud,» lisas ta.

«Väga tähtis on ka, et majandusšokk ei tekitaks ootamatuid probleeme tööturul ja kriisi mõjul töö kaotanud ei satuks majanduslikult raskesse olukorda,» selgitas Helme, lisades, et vajadusel ollakse valmis majandust turgutama ka eelarve kaudu.