Hansson: turgude paanika põhjustas täiuslik torm

Seda, kas ees võib oodata üleilmne majanduskriis, on Hanssoni sõnul liiga vara öelda, kuid viimastel nädalatel oleme näinud, et turud on olnud väga heitlikud ja saavutanud väga suuri negatiivseid liikumisi.

«Siin oli vähemalt kolm tegurit mängus: üks oli kindlasti Itaalia karantiiniuudis, mis viitas sellele, et probleem on palju tõsisem kui võisime arvata, teine on Ameerika Ühendriikides toimuv, mis ei tekita usaldust ja kolmas ning kõige olulisem tegur oli hinnasõda,» rääkis Ardo Hansson.

Koroonaviiruse mõju uurivalt valitsuse töögrupilt ootab Hansson korralkku seiret, et suudaks jälgida reaalajas majanduses toimuvat ja seda, millised sektorid on löögi all.

Eesti Panga endise presidendi sõnul jäävad intressimäärad madalamaks veel pikemaks ajaks ning tavainimesele on kõige olulisem töökoht ja töötasu, kuna praegu mõjutab viirus teatuid sektoreid – turism, transporditeenus, osa töötlevast tööstusest ja põlevkivisektor –, kuid mõju võib muutuda laiapõhjalisemaks.