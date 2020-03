Pangad: Eestil on odavast naftast rohkem võita kui kaotada

SEB majandusanalüütiku Mihkel Nestori sõnul tuleb Eesti kontekstis mõelda ka sellele, kuidas majanduslik kasu ja kahju jaotub. «Eesti energia- ja õlitööstus on koondunud Ida-Virumaale ja CO2 kvootide kallinemisest tingitud energiatootmise madalseis on sealset ettevõtlust ja tööturgu juba niigi räsinud,» ütles ta.

Võivad ära leppida

Nestori sõnul ei ole välistatud, et Saudi Araabia, Venemaa ja teised OPECi riigid saavutavad lähiajal naftatootmise piiramise osas siiski kokkuleppe.

«Venemaa on seni olnud tootmispiirangute vastu kartuses, et igasugune OPECi poolne tootmismahu vähendamine saab turul olema koheselt täidetud USA tootjate poolt. Olukorras, kus naftabarrel on langenud 60-70 dollari juurest 30 dollarini, võib nende positsioon muutuda,» märkis Nestor.

Ta lisas, et Venemaa tootjate jaoks on tasuvuslävendiks peetud umbes 40 dollari taset ehk hinnasõdadeks ollakse valmis, aga mitte äärmuslikul tasemel ja pikaajaliselt. «Pealegi on Putin andnud kodumaal lubadusi, mille täitmise paneb taoline nafta hind rohkem kui kahtluse alla,» nentis ta.

LHV majandusanalüütiku Kristo Aabi hinnangul võib Eesti majandus naftahindade kukkumisest kasu lõigata.

«Naftahinna nõnda tugev langus on hetkel tingitud nii nõudlus- kui pakkumispoolsetest teguritest. Ühest küljest on koroonaviiruse levik vähendanud maailmas nõudlust nafta järgi, sest paljud transpordiühendused on peatatud ja mitmetes suurtes tehastes on töö peatatud,» ütles Aab.

Madalast naftahinnast kannatab Aabi sõnul peamiselt energiasektor üle maailma. «Igal naftatootjal on oma nii-öelda tasuvuspunkt, millest odavama hinnaga ei ole enam mõistlik naftat pumbata. 30-dollariline barreli hind jääb paljude jaoks sellest punktist allapoole ning olukorra pikalt kestes satuvad ettevõtted raskustesse nii laenude teenindamisega kui ka palkade maksmisega,» nentis ta.

Tarbijate jaoks on analüütiku hinnangul tegemist pigem positiivse uudisega, sest madalam naftahind tähendab reeglina ka odavamat kütusehinda tanklates ning kokkuvõttes madalamat inflatsiooni. «Eesti on riigina nafta netoimportija, mis tähendab, et suures pildis peaks Eesti majandus odavamast naftahinnast kasu lõikama,» märkis Aab.

Märk raskema aja saabumisest

Presidendi majandusnõuniku Heido Vitsuri hinnangul ei valmista naftahinna järsk langus kellelegi erilist rõõmu, pigem on see tema sõnul märk raskema aja saabumisest.

«Naftahinna järsk kukkumine on ikka paljude vanade ja ainult paari uue mõjutuse tagajärg, mitte vastupidi. Põhjusi on palju. Maailmamajanduse kasv aeglustub ja seda kiirendada pole seni õnnestunud,» ütles Vitsur.

Stiimulid on tema sõnul ära kasutatud ja uusi pole kuskilt võtta. «Ka ei tööta majandus juba põhimõtteliselt nii, et tõusutsükkel saab kesta igavesti,» nentis ta.