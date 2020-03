Eesti laevafirma tippjuht oli sunnitud ameti maha panema

«Istusime omanikega maha ja arvestades seda, kuhu ja kuidas ettevõte liigub, millised mõtted on omanikel ja millised minul juhatuse liikmena, siis tundus mõistlik sõbralikult lahku minna,» ütles Vink Äripäevale , kuid ei täpsustanud, milles erimeelsused konkreetselt seisnesid.

Baltic Workboatsi uus juht on varem ravimifirmat Tamro tüürinud Lauri Betlem, kelle sõnul on temal omanikega ühine arusaam, kuidas ettevõtet edasi arendada ja mis on uued ärisuunad.