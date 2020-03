Tuule Liinid vaidlustas ettevõtte kõrvale jätmise Kihnu ja Vormsi liinikonkursilt

«Maanteeamet on täiesti teadlikult ja tahtlikult Tuule Liinid OÜ otselepingu sõlmimise menetlusest välja jätnud. Meie hinnangul ei ole selline väljajätmine seaduslik, õiglane ega põhjendatud ning Tuule Liinide menetlusest kõrvalejätmisega on otseselt rikutud käskkirjas endas toodud eesmärke ja põhimõtteid,» avaldas Rihvk oma pöördumises nördimust.

«Tahame selgitust, mis alusel ja kaalutlustel otsustas maanteeamet korraga mitmele parvlaevaliinile vedaja leidmiseks korraldada otselepingu sõlmimise menetluse, mitte avatud riigihankemenetluse, nagu oleks sellises olukorras tavapärane,» selgitas Rihvk päringut ning lisas, et kui amet rahuldavat vastust ei anna, peab Tuule Liinid kasutama vastavaid juriidilisi võimalusi. Rihvk rõhutas, et ettevõte ei taha menetlust takistada, vaid tema soov on konkursil ausalt osaleda.