«Sellise hinnaga pole põlevkiviõli kellelgi toota õnnestunud»

Alexela Grupi juhatuse esimees Andreas Laane sõnul ei mõjuta nafta hindade järsk kukkumine lühiajalises vaates Kiviõli Keemiatööstuse põlevkiviõli tootmist, kuna hinnad on tulevikutehingutega kindlustatud. «Selge on see, et sellise hinna pealt põlevkiviõli toota ei ole kellelgi õnnestunud,» tõdes ta.