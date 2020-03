Tarbijatel põhjust rõõmustada: kütus tõotab langeda 1,2 eurole

«Naftahinna järsk langus on vaieldamatult kütusetarbijale meeldiv uudis. Kuna valdavalt ostetakse Eestisse sisse mootorikütuseid mingi perioodi keskmise hinnaga, siis ühepäevane muutus on veel liiga lühike periood hinnamuutuse prognoosimiseks ning arvestama peab ka seda, et teenindusjaamades on olemas ka teatav varu,» ütles Vahtrik BNSile.

Ta rääkis, et läinud reedel langetas Circle K lähtuvalt maailmaturu hindade langusest jaehindu esmalt 3,5 sendi võrra ning sama päeva pärastlõunal veel lisaks 4,5 sendi võrra. Niisiis kujunes 95-oktaanise bensiini liirihinnaks 1,299 eurot ja diislikütuse liitrihinnaks 1,279 eurot.

Vahtriku sõnul on oluline, et Eestis moodustavad kütuseliitri hinnast riiklikud maksud kuni 60 protsenti. Samas nentis ta, et nafta ja naftatoodete hinnalanguse jõudmisel sisseostuhindadesse jätkab Circle K ka jaehindade alandamist.

Hinnad võivad langeda 1,2 euro tasemele

Alexela juhatuse liikme Alan Vahti sõnul on kütuse maailmaturuhinnad praegu tasemel, mis võiksid Eesti tanklatesse tuua ligikaudu 1,2-eurose liitrihinnaga bensiini ja diislikütuse.

Vaht rääkis BNSile, et kütuste maailmaturuhinnad tegid esmaspäeval turgude avanedes läbi väga jõulise languse, mille põhjus on reedese OPECi kohtumise ja täiendava naftakärpe kokkuleppe läbikukkumine, ühtlasi on mõju avaldanud koroonaviirus.

«Senine kehtiv OPEC+ naftatootmiskärbe on 1,7 miljonit barrelit päevas, mida OPEC soovis suurendada kuni 3,2 miljoni barrelini päevas. Oma neljapäevasel kohtumisel leppisidki OPECi liikmed kokku täiendavas naftakärpes, kuid see kokkulepe oli tingimuslik. Tingimuseks oli, et OPECi täiendav kärbe jõustub vaid juhul, kui Venemaa selle plaani samuti heaks kiidab. Venemaa otsustas sellega aga mitte liituda,» ütles Vaht.

Ta märkis, et OPEC on koostöös Venemaaga kärpinud naftatootmist alates 2017. aastast, et hoida kütusehindu endale sobival tasemel ehk ligikaudu 70 dollaril barrelist ning sellega saadi edukalt hakkama. «Naftatootmise kärpe hinnaks on olnud valus turuosa kaotus USA kildanaftale, mille tootmismaht saavutas 2020 veebruari lõpus ajaloolise kõrgtaseme 13,1 miljonit barrelit ööpäevas,» lisas Alexela juhatuse liige.

Seejuures märkis ta, et USA naftatootmine oli veel 2011. aastal väiksem kui 6 miljonit barrelit ööpäevas. «Kütusehinnad kukkusid viimati kokku 2014. aastal ning hindadel lasti vabalt langeda. Madalaim tase saavutati 2016. aasta jaanuaris kui Brenti toornafta hind langes 26 dollarile barrelist. Madalate hindade sooviks oli eemaldada turult USA kildanafta,» lisas Vaht.

Põhjus, miks OPEC soovis naftatootmist täiendavalt kärpida, seisneb Vahti sõnul koroonaviiruse levikus, mille tulemusel on üle maailma pandud mitmeid suurlinnu karantiini. See on avaldanud otsest mõju naftatarbimisele – nõudlus nafta järele on langenud ning turul on liiga palju naftat. Vaht lisas, et OPEC soovis olukorda kontrolli all hoida üleliigse nafta eemaldamisega turult.