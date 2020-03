Tarbijatel põhjust rõõmustada: diisli ja bensiini hinnad tõotavad kukkuda

«Naftahinna järsk langus on vaieldamatult kütusetarbijale meeldiv uudis. Kuna valdavalt ostetakse Eestisse sisse mootorikütuseid mingi perioodi keskmise hinnaga, siis ühepäevane muutus on veel liiga lühike periood hinnamuutuse prognoosimiseks ning arvestama peab ka seda, et teenindusjaamades on olemas ka teatav varu,» ütles Vahtrik BNS-ile.