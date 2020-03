Riigifirma pandi 17 miljoniga enampakkumisele

«Hind kindlasti ei ole odav ja ega ka neid ettevõtteid, kes 17 miljonit välja paneksid sellesse ärisse, ei ole ka väga palju, aga praegu on vara mingisuguseid hinnanguid anda, püüame saada rohkem infot ja siis otsustada, kas sellelt hinnatasemelt võib ta meile huvitav olla või pigem mitte,» rääkis AS Trev-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertens.

Ta eeldab, et riik pani firmale hinnalipiku omakapitali baasil, mis on tõenäoliselt 16,9 miljonit eurot, samas on Pertensi sõnul Eesti Teed tõenäoliselt ülekapitaliseeritud.

«Kas see omakapital peab nii suur olema ja kas või kui palju on võimaliku ostja arvates võimeline kasumit teenima. Emotsionaalselt tundub, et see hind on justkui kõrge, aga võimalik, et sel on mingi loogiline põhjendus taga,» ütles Pertens.

Hooldeturul on hinnad Trev-2 Grupi juhi sõnul väga madalad ja ilmselt on ka Eesti Teede lepingutes hinnad madalad. «Kõigis muudes maakondades on sama lugu. Eks see kasumi teenimise võimekus hooldes sõltubki natuke vedamisest: kui on hästi pehme talv, siis jääb raha üle ja kui on tavapärane lugema talv, siis sellisel tasemel jääb raha puudu,» selgitas Pertens.

«Eks siin ongi see loogika, et kes mida usub – kes usub kliimasoojenemisse ja kes usub, et see, mis siin sel talvel on toimunud, on pigem ajutise iseloomuga,» sõnas ta.

«Üks on selge: hooldeturul on konkurentsi piisavalt see pole asi, millega riik peaks tegelema. Põhimõttelises plaanis õige otsus erastada, iseasi, kas sellel hinnatasemel on see ostja poolt vaadatuna õige või mitte,» ütles Pertens.

Riigil kadus vajadus hooldeturul osalemiseks

AS Eesti Teede loomise otsus 2012. aastal sündis olukorras, kus hooldeturu erastamisega ei olnud selleks ajaks kaasnenud efektiivset konkurentsikeskkonda. Tollal sõlmitud sisetehingu leping andis riigile vajalikud teadmised nii hooldetööde kulupõhistest hindadest kui aitas kaasa hooldeturu korrastamisele tervikuna. Aktiivne toimetamine turul kasvatas ASi Eesti Teed konkurentsivõimet ja aitas ettevõttel minna turuhindadele üle ning osutada teenuseid vabal turul.

«Hooldeturu korrastumise tulemusena tekkis tihe konkurentsikeskkond, riigile soodne hinnatase ning kadus vajadus hoida riigi omanduses ettevõtet valdkonnas, kus turutingimustel tegutsevad edukalt ka eraettevõtjad, ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

«Tänaseks on AS Eesti Teed tõestanud oma elujõulisust ka vaba turu tihedas konkurentsikeskkonnas, ettevõte on kasumlik ning õige hetk on selle võõrandamiseks erakapitalile. Riigi ülesandeks jääb edaspidi võimalikult atraktiivse ettevõtluskeskkonna tagamine selles sektoris,» lisas Aas.

Avaliku enampakkumise alghind on 16,9 miljonit eurot. AS Eesti Teed võõrandatakse esialgse ajakava järgi selle aasta teises kvartalis. Riigieelarves pole praegu arvestatud ASi Eesti Teedest saadava tuluga, kuna müügi lõpphind saab selgeks tehingu sõlmimisel.

Võõrandatava ASi põhiline tegevusvaldkond on suvine ja talvine teede korrashoid. Lisaks ettevõte ka teede ehituse ja remondiga. AS Eesti Teed asutati 2012. aastal, varasemalt turul tegutsenud viie teehooldele spetsialiseerunud äriühingu AS Pärnumaa Teed, AS Tartumaa Teed, AS Võrumaa Teed, AS Virumaa Teed ja AS Saaremaa Teed liitmise tulemusel.