AS Eesti Teed läheb 16,9-miljonilise alghinnaga enampakkumisele

«Tänaseks on AS Eesti Teed tõestanud oma elujõulisust ka vaba turu tihedas konkurentsikeskkonnas, ettevõte on kasumlik ning õige hetk on selle võõrandamiseks erakapitalile. Riigi ülesandeks jääb edaspidi võimalikult atraktiivse ettevõtluskeskkonna tagamine selles sektoris,» lisas Aas.

Võõrandatava AS-i põhiline tegevusvaldkond on suvine ja talvine teede korrashoid. Lisaks ettevõte ka teede ehituse ja remondiga. AS Eesti Teed asutati 2012. aastal, varasemalt turul tegutsenud viie teehooldele spetsialiseerunud äriühingu AS Pärnumaa Teed, AS Tartumaa Teed, AS Võrumaa Teed, AS Virumaa Teed ja AS Saaremaa Teed liitmise tulemusel.