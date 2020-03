GRAAFIK ⟩ Saudi Araabia alustas hinnasõda, nafta hind kukkus kokku

Brenti nafta hind kukkus täna öösel 31,5 protsenti 31,02 dollarini barrel, mis on suurim protsentuaalne kukkumine alates 1991. aasta 17. jaanuarist, mil algas esimene Lahesõda. Viimati oli must kuld nii odav 12. veebruaril 2016.

«Saudi Araabia ja Venemaa alustasid nafta hinnasõda, mis tõenäoliselt on lühiajaline ja taktikaline,» ütles analüüsikeskus Eurasia Group teadaandes. «Selle kriisi kõige tõenäolisemaks tulemuseks on sisenemine valulisse protsessi, mis kestab mõned nädalad või mõned kuud, nii et hinnad langevad nii palju, et leitakse mingisugune kompromiss leitakse ja OPEC + taastatakse,»