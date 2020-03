Suur muutus ⟩ Hiinast tellitud pakid lähevad kõik maksu alla

«Praegu on meie ettevõtjad võrreldes Euroopa Liidu väliste ettevõtjatega halvemas olukorras, kuna viimased saavad oma väikese väärtusega kaupa saata EL-i käibemaksuvabalt, kuid Eesti ettevõtja maksab sellelt käibemaksu esimesest eurost. Uuest aastast kehtib ühtne regulatsioon kõikidele ettevõtjatele,» ütles rahandusminister Martin Helme pressiteate vahendusel.

Selleks, et inimene ei peaks sellise saadetise kohta esitama tollideklaratsiooni ja tasuma tollile käibemaksu, saavad kauba müüjad võimaluse rakendada erikorda, kogudes ostjalt paki eest tasumisel ka käibemaks ning deklareerides selle kuupõhiselt maksuhaldurile. Selline kord kehtib kuni 150 eurot maksvate saadetiste puhul. Kallimate saadetiste puhul tuleb teha tollideklaratsioon.

Juhul kui ettevõtja ei soovi seda võimalust kasutada, on ostjal võimalik tasuda käibemaks näiteks postioperaatorile või kullerfirmale, kes kauba saaja eest deklareerib ja tasub käibemaksu maksuhaldurile.

Hinnanguliselt on muudatuse mõju 2021. aastal 13 miljonit eurot, 2022. aastal 15 miljonit eurot ja 2023. aastal 16 miljonit eurot, mille võrra käibemaksutulu suureneb. Mõjuhinnangu aluseks on postisaadetiste käibe prognoos, mis on vahemikus 67–79 miljonit eurot aastas.