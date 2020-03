«Paljud ettevõtjad sõidavad majanduskasvu pärituules»

Samas on Eesti ettevõtete areng orgaaniline ning kui tekib reaalne muutusevajadus, siis vajadus kutsub selle muutuse ka esile. Kunstlikult ei ole vaja kellelgi kõrvale astuda, selleks peab olema põhjus. Ainsaks põhjuseks ei saa pidada asjaolu, et äkki oled liiga kauaks jäänud. Pole sugugi kindel, et uus luud paremini pühib kui vana.

Kas Eestis on toimumas põlvkonnavahetus? Mis sellega kaasneb?

Toimub loomulikult, kuid oluliselt läbi mõeldumal tasemel kui kümmekond aastat tagasi. Siiski paljud n-ö võitjate põlvkonnast on jätkuvalt äris väga aktiivsed ega mõtle veel sellistes kategooriates. Jätkuvalt on ka neid, kes saavad oma äride müügiks nii hea pakkumise, et sellest on raske või ebamõistlik keelduda. Ettevõtete väärtused on siiski kõige suuremad buumi ajal ning müüa ei saa alati siis, kui sa tahad, vaid tuleb müüa siis, kui on hea hinnaga ostja. Selliseid olukordi ei ole liiga palju.

Lisaks põlvkonnavahetusele on teemana üleval veel selline nähtus või mõiste nagu perefirma. Kuidas nad eristuvad teistest?

Eestis on pereettevõtlus arusaadavatel põhjustel pigem lapsekingades, kuid siiski on neid ettevõtjaid, kes vaatavad oma äri visiooniga, mida võib mõõta kümnetes või sadades aastates. Oluline on järgmise põlvkonna järkjärguline kaasamine ning õige ajastus. Kui seda tehakse liiga hilja, siis võib igal lapsel olla oma elutee, ning liiga varases etapis võib jääda saamata väärtuslik kogemus väljaspool pereettevõtet.

Meil on palju õppida teistelt pikema ettevõtlusajalooga riikidelt, kuid EY-s oleme saanud abiks olla ka Eesti ettevõtjatele perekonna harta koostamisel ja varade üleandmisel. Tugev ja traditsioone järgiv pereettevõtlus on küpse ettevõtluskeskkonna ja majanduse tunnus ja tugevus.

Igal aastal valite ka elutööpreemia laureaadi. Mida on tänapäeva ettevõtjatel neilt õppida?

Ettevõtja elutööpreemia on tunnustuseks ettevõtlusmaratoni tulemuste eest. Preemia laureaate iseloomustab see, et nad on hästi ja edukalt tegutsenud ettevõtluses ning neilt on võimalik õppida püsivust ja fookuse hoidmise väärtustamist. Loomulikult on igaüks selles väärikas nimekirjas väga eriline ja erinev, kuid vaieldamatult on neil kõigil oluline koht Eesti ettevõtlusmaastikul.