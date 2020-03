Jüri Mõisa vedamisel sündis Eesti suurim betoonitööstus

Lasbet Tootmise nõukogu esimees Agu Möldre on veendunud, et annab ettevõtte üle headesse kätese. «Olen juhtinud AS-i Lasbet ja AS-i Lasbet Tootmine ligi 40 aastat ja arendanud välja võimekuse täita ka kõige keerukamaid tellimusi. Olen alati uskunud, et pikas perspektiivis on edu võti suure organisatsiooni arenenemise võimekus. Usun, et uued omanikud on suutelised looma meie piirkonna üht edulugu betooniturul,» märkis ta.