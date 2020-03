Helme ja pankade suhted sõlmes

«Rahapesu tõkestamine on keeruline protsess, mille käigus peab pank hindama, kas iga konkreetne klient – tema ärimudel, tegevusvaldkond, tegeliku kasusaaja taust ja mitmed muud tegurid – vastavad kehtestatud reeglitele ja seda, kas see kõik vastab panga riskiisule. Kõnealused muudatusettepanekud suunavad panku senisest enam pakkuma teenuseid isikutele, kelle puhul nad enda hinnangul ei suuda piisavalt riske maandada,» ütles Paul Postimehele.

Pauli sõnul on üksikasjade rohkust arvestades kohati väga keeruline anda klientidele detailset infot selle kohta, miks nendega kliendisuhet ei alustata või see lõpetatakse.

Pangaliit on Pauli sõnul esitanud omad seisukohad muudatusettepanekuted ja ootab, et riik nendega arvestaks. «Koos riigiga otsime lahendusi, kuidas kiirendada ja parandada pankade ja riigi vahelist infovahetust, et vähendada koormust klientidele. Siiski on iga olukord isesugune ja tuleb tunnistada, et kiireid lahendusi, mis suurt hulka kliente ja pankasid kujunenud olukorras aitaksid, täna veel ei paista.»