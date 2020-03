Elisa juht: Eesti elutähtsad teenused võivad töökindluse kaotada

Te selgitas, et juhul, kui Huawei toodete kasutamist piirama või kitsendama hakatakse, satuks Elisa äri löögi alla. «Oleme 5G võrkudeks valmistunud alates 2014. aastast. Meie võrguseadmete keskmine eluiga on 20 aastat. Kui meile öeldakse, et me ei tohi Huawei seadmeid kasutada, peame aega 5-6 aastat tagasi kerima, kogu raua ja tehnika prügikasti viskama ja uue paigaldama,» visandas Seppänen võimeliku stsenaariumi. «See aga tähendaks seda, et ma pean käed üles tõstma ja tunnistama, et kõik elutähtsad teenused võivad töökindluse kaotada.»