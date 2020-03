Tellijale

Ansip rääkis, et olenemata suutlikkusest tulevikku ette näha, teame me kõik, et järgmised 30-40 aastat keerleb ümber digitaliseerimise ja kliimaeesmärkide.

«Maailma tippude tipud on tegelenud personaalandmete töötlemisega. Selles osas tuleb tunnistada, et Euroopa on USAst selgelt maha jäänud, ent uus võidujooks tuleb tööstusandmete pärast. Seal on Euroopal päris head võimalused,» ütles ta.