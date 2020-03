Tellijale

Ta on lühikese ajaga üles ehitanud näotuvastusfirma Veriffi, mis lahendab globaalses mastaabis kõrvulukustavat probleemi – kas arvuti või telefoni taga on ikkagi see inimene, kes väidab end seal olevat. Kaarli eestvedamisel on Veriff palganud aastaga üle 200 inimese ja tõstnud investoritelt pea 10 miljonit eurot.