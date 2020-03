Rõivatööstuse võimalikkusest Eestis

Raporti kohaselt on nn. jätkusuutlikkus ühelt poolt moetööstuse üheks kõige olulisemaks väljakutseks, aga samal ajal on pakkumas ka kõige suuremaid võimalusi, seda eriti praegu, mil see teema on pidevalt ajakirjandusväljaannete pealkirjades. Nn. generatsioon Z, see tähendab, et inimesed kes on sündinud ajavahemikul 1996 ja hiljem, on kõige rohkem valmis maksma kõrgemat hinda selliste toodete eest, millel on keskkonnale kõige väiksem mõju. Samas on levinud ka usaldamatus brändide suhtes, keda kliendid on süüdistanud «rohepesus» kasutades terminit jätkusuutlikkus oma turunduskampaaniates, aga ise midagi erilist keskkonda mõjutavat tegelikult ei tee.