Negatiivne stsenaarium: koroonaviirus võib anda korraliku hoobi Eesti majanduskasvule

Analüüs hoiatab, et kõigist kolmest Balti riigist on Eesti majandus koroonaviirusest kõige haavatavam, sest võrreldes naabritega moodustab import Eesti SKTst suurema osa. Lisaks tulevad 7,3 protsenti Eestisse imporditud kaupadest Hiinast, mis on samuti rohkem kui naabritel.