Tellijale

Eesti on töötute vaesuse taseme poolest Euroopa Liidus esirinnas. Eelmise aasta lõpus oli töötukassas arvel 34 402 töötut, kellest kuuendik peab toime tulema vähema kui elatusmiinimumiga. Seda seetõttu, et neil pole õigust töötuskindlustushüvitisele, vaid nad saavad töötutoetust, mis on praegu 189 eurot kuus.