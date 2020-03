Tellijale

Käibelt maailma suurim mänguasjatootja teatas kolmapäeval rekordilisest käibest. Ettevõtte esindajate sõnul on ka tänavuse kasvu vedurid Hiina turg ning Harry Potteri sari, mille järele on väga suur nõudmine. Lego plaanib kasvatada sealsete poodide arvu 60 protsendi võrra, 220-ni. Kokku on firmal üle maailma 570 poodi. Sellel aastal plaanitakse avada veel 150.