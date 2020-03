Eesti Pank valmis andma hiigelsuurt laenu

Laenuandmise aega saaks pikendada aasta võrra. Samasugused krediidiliinide kokkulepped on IMF-iga juba teinud või neid on valmis tegema suur hulk IMF-i liikmesriike. Krediidiliinide detailid selguvad peagi ja lepingud sõlmitakse eeldatavasti aasta teisel poolel.

«Eesti kui avatud majandusega väikese riigi huvides on, et IMF-il oleks piisavalt rahalist suutlikkust ära hoida võimalikke kriise ning toetada vajadusel majanduslikes raskustes riike, et seeläbi stabiliseerida maailmamajandust. Ekspordist sõltuva riigina võivad maailmamajanduse mured mõjutada otseselt ka meid,» ütles keskpanga asepresident Ülo Kaasik pressiteates.

Kahepoolsed riikidega tehtud krediidiliinide lepingud on IMF-i jaoks kolmas «kaitsevall», mida IMF saab kasutada raskustes riikidele laenude andmiseks alles siis, kui esimeste kaitsevallide varud on ammendunud. Seni pole kahepoolsete laenuvõimaluste kasutamist kunagi vaja läinud.

Esimene rahastusallikas ehk «kaitsevall» on IMF-is osalevate riikide eraldatud kvoot, mille suurus on praegu kokku 595 miljardit eurot. Teine on mitmepoolsed laenumehhanismid, mille kogumaht on praegu 456 miljardit eurot. IMF- ja tema liikmesriikide kahepoolsete krediidiliinide ehk kolmanda rahastusallika kogumaht on eeldatavasti kuni 400 miljardit eurot.