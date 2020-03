Esimene veri ⟩ Uute sõiduatode müük pöördus Eestis langusesse

Veebruaris müüdi Eestis 1691 uut sõiduautot, mis jäi möödunud aasta veebruarikuu müügile alla 3,6 protsenti. Tänavu kahe kuu kokkuvõttes on müüdud Eestis 3962 uut sõiduautot, mida on 0,5 protsenti enam kui mullu samal perioodil, teatas Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit (AMTEL).

Jätkuvalt on languses uute tarbesõidukite turg ja kahe kuu kokkuvõttes on tänavu müüdud 934 uut tarbesõidukit, mida on 13,6 protsenti vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Automarkidest oli veebruaris populaarseim Citroen 84 müüdud sõidukiga, järgnesid Toyota ja Renault, milliseid müüdi vastavalt 46 ja 45. Veokite segmendis oli veebruaris edukaimad Scania ja Volvo, vastavalt 21 ja 20 müüdud veokiga.