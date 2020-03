Kadi Lambot napsas Telia tippjuhi

Tarmo Kärsna on Telias töötanud ligi 15 aastat ning kokkuleppe kohaselt toetab ta veel kahe kuu jooksul eesseisvat üleminekut osalise tööajaga. Kärsna viimane tööpäev Telias on 13. mail. Tarmo Kärsna liigub edasi uude valdkonda, asudes tööle Confido Meditsiinigrupi juhina, teatas ettevõte.

Alates 16. märtsist on Telia Eesti ärikliendi üksuse juhi kt rollis Kristjan Kukk. Kukk on Telia Eesti ärikliendi üksuse võtme- ja suurklientide allüksuse juht ning vastutab selles rollis Telia suurimate äriklientide kliendihalduse ja lahenduste müügi eest. Ta on töötanud ärikliendi üksuses 6 aastat ning Telias erinevatel juhtivatel positsioonidel kokku ligi 14 aastat. Enne Teliasse tulekut töötas ta Eesti Pangas.