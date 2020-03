Pankadevahelised kiirmaksed võtsid idufirmalt töö

Teine ärimudel toodi turule 2018. aasta lõpus. See oli suunatud inimestele, kellel oli vaja teha makseid endistesse Nõukogu Liidu riikidesse, näiteks Venemaale, Gruusiasse või Aserbaidžaani ning kohapealsetel turgudel tehti koostööd Venemaa või rahvusvaheliste suurimate maksesüsteemidega. «Teenus on hea lihtne ja rahapesuriskide maandamiseks kasutasime erinevaid monitooringusüsteeme. Põhiliseks oli klientide tuvastamine näost näkku kohtumisel nii saatja kui saaja puhul. Kui kellelgi oli vaja saata näiteks Gruusiasse 50 eurot, siis meie teenust kasutades oli võimalik maksed teostada viie minuti jooksul. Riskid olid AML-i ja pettuste vaates minimaalsed, sest keskendusime ainult eraisikutele, kus mahud on väiksed ja osapooled läbipaistvad. Tekkis ka püsiklientuur ja oli hea meel, sest tundsime, et turul on suur huvi. Keskmised maksed olid 300 eurot tehing. » kirjeldas Eero.