Suur meelemuutus: viinaralli lõppu kuulutanud pood jätkab kärakamüügiga

«Seoses asjaoluga, et Läti tõstis alkoholiaktsiisi 5 protsenti (alates 1. märtsist - toim.), mitte algselt plaanitud 30 protsendi ulatuses, jätkab Goalco pood Ainazis alkoholikauplusena ning ehituspoeks ümberkujunemine ei ole enam päevakorras,» teatas kauplust opereeriva Co Alco SIA juht Veljo Madiberg.

Ta lisas, et jaanuaris väljakuulutatud lõpumüük osutus edukaks ja meedia tähelepanu tõi poodi külastama ka need inimesed, kes varem nende juures ei käinud.

Piirikaubanduse tulevikule pilku heites ei prognoosi ettevõtja müügimahtude tõusu, samas ei näe ta ette ka langust. «Kui Läti muutis mõni nädal tagasi alkoholiaktsiisi tõusukurvi kuus korda väiksemaks, siis meedia kajastas seda piirikaubanduse lõppemise perspektiivist, samas on jäänud tähelepanuta fakt, et Eesti 2019. aasta alkoholiaktsiisi langetus ei ole enamike toodete osas kajastunud samas mahus kohalike jaekettide letihindades,» rääkis ta.

Eesti suuremad alkoholitootjad on öelnud, et kesvamärjukese müük Läti piirikauplustesse on kukkunud poole võrra. Kunagi õitsenud piiriärile ennustatakse vaikset hääbumist. Saku Õlletehase juht Jaan Härms ütles, et 2019. aasta keskpaigani kasvas müük Läti piirile vaat et iga kuu. Pärast südasuvist maksumuudatust hakkasid Saku tarned piirile aga järk-järgult kahanema. Esimestel kuudel 20–30 protsenti, aasta lõpus juba 40–45 protsenti. Praegu on aastased müügimahud langenud aga juba enam kui poole võrra, tunnistas Härms.