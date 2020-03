Turud liiguvad nagu peata kanad

Selge, et intressimäärade alandamise põhjuseks oli risk, et koroonaviiruse levik alandab majanduskasvu või veab majanduse koguni langusesse.

«Me saame aru, et intressimäära alandamine ei vähenda infektsiooni taset,» ütles keskpanga juht Jerome Powell pärast nõukogu otsust toimunud pressikonverentsil, aga ta lisas, et usub, et see annab majanduskasvule märkimisväärse tõuke.