Helme: maksuamet peab inimestega väärikalt käituma

Helme sõnul on oluline ka see, et MTA selgitaks, et automaatsete teavituste saatmisel ei lähtuta konkreetse isiku suhtes tekkinud kahtlusest, vaid registritest kogutud andmete põhjal on koostatud valim isikutest, kelle puhul on keskmisest suurem tõenäosus, et nad võisid saada üüritulu.